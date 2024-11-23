Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, toplumu geleceğe taşıyan, bilgi ve ahlakı rehber edinerek insanları şekillendiren öğretmenlerin emeklerini anmak ve onlara olan minnettarlığı ifade etmek için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

24 Kasım 1928’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millet Mektepleri’nin Başöğretmeni unvanını kabul ettiği gün olduğunu ifade eden Erol Afacan, “1981 yılında, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına, bu tarih Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Atatürk, eğitim reformlarıyla genç Cumhuriyet’in temelini sağlamlaştırmış ve öğretmenlerin toplumun en kıymetli rehberleri olduğunu vurgulamıştır. Başöğretmen Atatürk, eğitimin ve bilimin bir milletin ilerlemesindeki temel taşlar olduğuna inanmış ve öğretmenlere şu değerli cümlelerle seslenmiştir:

“Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” “Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.” “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Eğer benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” Bu sözler, yalnızca öğretmenlerin değil, bizlerin de yaşam rehberi olmalıdır. Çünkü öğretmenlik, sadece bilgiyi aktarmak değil, aynı zamanda sorgulayan, düşünen, bilim ve aklı rehber edinen bireyler yetiştirmektir. Bugün, hayatıma dokunan, beni şekillendiren ve bugünlere getiren tüm öğretmenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benim üzerimde emeği olan öğretmenlerimin yanı sıra, annem ve babam daima benim ilk ve en değerli öğretmenlerim olmuşlardır. Onların sabrı, sevgisi ve bana kattıkları değerler, hayata bakışımı şekillendirmiş ve mesleğimi icra ederken rehberim olmuştur. Bu anlamlı günde, annemi, babamı ve beni yetiştiren tüm öğretmenlerimi sevgi, minnet ve saygıyla anıyorum. Sizlerin üzerimdeki emeklerini unutmayacağım. Öğretmenlerimiz, geleceğin inşasında yol gösterici yıldızlardır. Bilgiyle aydınlatan, sevgiyi rehber edinen ve genç nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, toplumumuzun en kıymetli değerleridir.

Bu vesileyle, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor; emeklerinizin, özverinizin ve sevginizin her zaman değer bulduğu bir geleceği hep birlikte inşa etmeyi diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)