Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Ligin onuncu hafta maçında cumartesi günü sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçında Başkan Oğuzhan Yalçın tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Başkan Yalçın talimatları aykırı hareketi, akreditasyon talimatına aykırılık ve hakareti nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Başkan Yalçın’a bugünki PFDK verilen ceza açıklanacak.

Öte yandan 1. ligde Şanlı Urfaspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Amedspor takımları çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Iğdır FK takımı 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeni ile takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile Kocaelispor ise Ankaragücü maçındaki saha olayları nedeni ile Erzurumspor ie talimatlara aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edilen kulüpler oldular.