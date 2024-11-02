Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a 21 gün hak mahrumiyeti cezası.

Kırmızı Siyahlı takımın geçtğimiz hafta sonunda sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçında iki suçtan ceza kuruluna sevk edilen Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı telimatlara aykırılık nedeni ile ihtar cezası verildi.

Aynı maçta Oğuzhan Yalçın’a sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile 21 gün hak mahrumiyeti ve 78 bin lira para cezası verildi.

PFDK Fatih Karagümrük kulübü görevlisi Umut Köse’ye 5 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 lira para cezası verildi.

Şanlıurfaspor kulübüne çirkin ve kötü tezahürattan 105 bin lira ve üç blokta yer alan traftarlara ise bir sonraki maça giriş yasağı verdi.

Iğdır FK’ya takım halinde sportmenliğe aykırılıktan 20.250, Kocaelispor’a saha olayları nedeni ile 84 bin, Bandırmaspor’a bir bloğa iç saha maçına giriş yasağı ve mendivenlerin boş bırakılmamasından dolayı ise 84 bin lira ceza verildi.

Sakaryaspor’a çirkin ve kötü tezahürattan bir bloğa, Amedspor’a ise 105 bin lira para ve üç blokta yer alan taraftarları bir iç saha maçında giriş yasağı cesası verildi.