2. Amatör Küme’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın maçında Oğuzlar Belediyespor sahasında Bayat Belediyespor’u ilk yarıdaki oyunu ile 3-2 yenmeyi başardı.

Oğuzlar ilçe sahasında oynanan maça çok hızlı başlayan Oğuzlar Belediyespor takımı Emran’ın iki ve Fatih’in attığı gollerle rakibi önünde ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçiren Bayat Belediyespor Mehmet’in iki golü ile skoru 3-2 yaptı. Maçın son dakikaları büyük çekişmeye sahne olurken ev sahibi takım rakibine gol izni vermedi ve maçı 3-2 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı ve hafta içi maçından üc puanla yarıldı.