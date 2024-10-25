Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde, kadınlarına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi.

Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezince Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde Doktor Selen Balakar, kadınlara meme kanserinin erken teşhisinin önemi ve kadınların kendi kendini muayene etme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen eğitimde ayrıca, Oğuzlar'a 5-6 Kasım'da mamografi cihazı geleceği belirtilerek, ilçedeki bütün kadınlardan test yaptırmaları istendi.