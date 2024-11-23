Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuzlar Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte Yılmaz, öğrencilerle kendi kariyerlerinin yanı sıra sınav stresi, başarı yolları, akademik hedefler ve kültürel alışkanlıklar gibi konularda sohbet etti.

Belediye Başkanı Cebeci ise sportif faaliyetler ve ahlaki değerler konularında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Yılmaz ve Cebeci ayrıca, öğrencilerle langırt oynadı.

Etkinliğin ardından öğrencilere çiğ köfte ikram edildi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esad Çelik, Oğuzlar Çok Programlı Lisesi