Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen “1. Kariyer Günleri” programında üniversite öğrencilerine kalkınma ajanslarını tanıttı.

Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından “1. Kariyer Günleri” programı düzenlendi. Programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Levent Uğur, protokol üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, akademisyenler, kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Yeşilırmak Yerleşkesi'nde düzenlenen programda Orta Karadeniz Bölgesi’nde alanında öncü birçok firma ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın(OKA) da aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşu da tanıtım stantları ile yer aldı.

Programda OKA standını ziyaret eden Amasya Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinden öğrencilere kalkınma ajansları ile TR83 Bölgesi'ni oluşturan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin tanıtımı yapıldı. OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi (YDO) Uzmanı Murat Şimşek ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Nida Kaymakçı öğrencilere ajansın çalışmaları ve yürüttüğü projeler ile personel alım süreci hakkında bilgi verdi.