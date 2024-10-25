Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2024 yılı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat’ta, tarihi Deveciler Hanı’nda gerçekleştirildi.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, Tokat Valisi Abdullah Köklü ev sahipliğinde, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Çorum Valisi Ali Çalgan

“Kalkınma ajansımız bugüne dek uyguladığı kalkınma odaklı projelerle Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde, imalat sanayi ve turizm sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda üretimi, istihdamı, ihracatı ve hizmet kapasitesini arttıracak altyapıları güçlendirdi.” dedi

Yatırım destek faaliyetleri ile OKA’nın bölgeye yeni yatırımcıların gelmesine vesile olduğunu ve bölgedeki istihdam rakamlarının artışına katkı sağladığını belirten Çalgan;

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan ticarete ve turizme kadar her alanda kalkındırmayı amaçlayan “Türkiye Yüzyılında”, kalkınma ajanslarımızın yeni misyonu en kısa ve öz şekliyle, “Yerel Kalkınma Hamlesi” olarak ifade edilmektedir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı da bütün beşeri ve mali kaynakları ile Yerel Kalkınma Hamlesi odaklı olarak öncelikli alanlarda, temel yapısal sorunlara çözüm üretmek, ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecine katkıda bulunabilmek anlayışıyla çalışmalarını şekillendirecektir. Yerel Kalkınma Hamlesi misyonu ile Yatırım Destek Ofisleri ve Genel Sekreterlik birimlerinde görevli uzmanlarımız Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yatırımcı kurum, kuruluş ve kişilerin proje fikirlerinin geliştirilmesinde kolaylaştırıcılık yapmak, onlara; fikirden uygulamaya kadar tüm aşamalarda rehberlik etmek üzere hazırdır.” şeklinde konuştu

Çalgan; “Bugün toplantımızda ilk olarak devam etmekte olan mali destek programları hakkında bilgi alacak ve değerlendirmelerde bulunacağız, akabinde kalkınma ajansımıza yapılan fizibilite programı ve güdümlü proje başvurularını değerlendireceğiz. Burada yapacağımız istişarelerin amacı kaynaklarımızın en etkili ve sürdürülebilir alanlara yönlendirilmesini temin etmektir. Vereceğimiz kararlarla, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecini bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alıp, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla Ajansımızın yönünü belirleyeceğiz. Bölge illerimizde mevcut potansiyeli ve insanımızın yeteneklerini harekete geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla geliştirilen her proje fikrinin destekçisi ve takipçisi olacağımızı da belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı

ÇORUM SANAYİSİ BÖLGEYE ÖRNEK OLACAK

Konuşmasında Çorum sanayisine başlatılan kadın eli projesine de değinen Vali Çalgan;

“Bilindiği üzere, Kalkınma Ajanslarının 2024 ve 2025 yılları teması ‘Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı’ olarak belirlenmiştir. Ülkemizin dört bir yanında kalkınma ajansları paydaşları ile birlikte bu tema çerçevesinde istişareler yapmakta ve yeni faaliyetler ve projeler geliştirmektedirler. Orta Karadeniz Sanayiinde Kadın Eli Projesi” de bölgemizde Çorum ilinden başlayarak tüm bölge illerinde yaygınlaştıracağımız bir projedir. Bu noktada ajansımız ile iş birliği yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi

Toplantıda 2024 yılının ilk altı ayındaki ajans faaliyetleri değerlendirildi ve 2025 yılı çalışma programı önerileri hakkında istişare yapıldı.