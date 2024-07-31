Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşlerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bölgesel kalkınma alanında yönetişim mekanizmasının en somut uygulayıcılarından olan kalkınma ajanslarının Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyetin ikinci yüzyılının topyekun kalkınma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı da Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde bu hedef doğrultusunda bugüne kadar güzel işlere imza attığı gibi, bundan sonraki süreçte de bölgemizin potansiyellerine uygun projeler geliştirerek, bu projeleri bölgemize kazandırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek” dedi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen merkezi programlar çerçevesinde uygulamaları devam eden projelerin yanısıra, yeni yapılan proje başvurularını görüşeceklerini belirten Vali Dağlı, “Yönetim Kurulumuzda gündeme alacağımız konulardan bir diğeri ise "Anadolu'daki bereket, birikim ve beceri" ekseninde geliştirilen ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerine alınan Anadoludakiler Platformu ve bu platform ile bölge illerimizde geliştirebileceğimiz çalışmalar olacak. Anadoludakiler, zengin Anadolu kültürünün bölgemizdeki örneklerinin tanıtılmasına, bilinirliğinin artırılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli fırsatlar barındırmaktadır. Bu açıdan illerimizde Anadoludakiler kapsamında değerlendirilebilecek potansiyel değerlere odaklanacağız. Ülke genelinde 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin Kalkınma Ajansımızın çalışmalarına da yansıması olacak. Bu noktada önümüzdeki dönem çalışmalarını etkileyecek başlıkları değerlendireceğiz. Toplantımızda ayrıca Genel Sekreterlik tarafından bölgemizin ihracat durumu ile ilgili bir sunup alacağız ve Ajansımızın bölge ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarını masaya yatıracağız. Çorum ilinde ev sahipliğimizde düzenlediğimiz toplantımıza teşrif eden Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza da can-ı gönülden hoş geldiniz diyerek, toplantımızın bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı ayrıca Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile geçtiğimiz hafta göreve başlayan OKA Yönetim Kurulunun yeni üyesi Tokat Valisi Abdullah Köklü’yü de tebrik etti.