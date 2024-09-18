Çorum merkezde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantinlerde denetim gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ticaret İl Müdür V. Durmuş Buyruk, MEM Şube Müdürü Arslan Arslan, Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alaattin Bal'ın katılımları ile gıda kontrol görevlileri tarafından okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

İşletmelerin teknik ve hijyenik koşulları, satışa ve tüketime sunulan gıdalar ve etiket bilgileri, tüketim tarihleri, gıdaların izlenebilirlik evrakları, özellikle soğuk zincir gerektiren gıdalar başta olmak üzere; muhafaza koşulları, çalışan personelin gerekli eğitim belgeleri gibi hususlarda mevzuata uygunlukları olası riskler göz önünde bulundurularak kontrol edildi.