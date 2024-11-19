Okul Sporları 2024-25 sezonu dün oynanan voleybol ve bowling müsabakaları ile start aldı.

Okul Sporları yıldız kızlar voleybol il birinciliğinde heyecan Osmancık ve Sungurlu ilçe birincilikleri ile başladı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda 6 takımdan 72 sporcunun katılımı ile başlayan ilçe birinciliğinde Osmancık’ta ise 6 takım 75 sporcunun mücadelesi ile başladı. Grup maçları sonunda gruplarında birinci olan okullar Çorum’da il birincilinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Okul Sporlarında ise genç erkekler Bowling il birinciliğinde dokuz okuldan 54 sporcu mücadele ediyor. Bowlingde il birinciliği bugün yapılacak müsabakalar ile devam edecek.