Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak, fahiş fiyat uygulamalarına engel olmak için zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere ülke çapında denetimlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullar açılmadan veliler kırtasiyenin yolunu tutacak.

Bu kapsamda aradan geçen yaz tatilinden sonra kırtasiye fiyatları ne durumda.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ YÜZDE 70 ZAMLANDI

Öğrencinin sınıfına göre fiyat değişse de ortalama fiyat artışı yüzde 70 seviyelerine ulaşıyor.

Bir ilkokul öğrencisi için tamamen temel ürünlerden oluşan bir kırtasiye alışverişinde sırt çantası bin liradan başlıyor. Ortalama fiyatlı 4 defter 5 kalemin tutarı 600 lira.

Beslenme çantası 300, kalem kutusu 250 lira derken bir sırt çantası 2 bin liraya doluyor.

Bir önceki yılda ise sırt çantası ortalama 500 liradan, kalem kutusu da 65 liradan satılıyordu.

Fiyatlar cep yakarken, hem fahiş fiyat hem de ürün kalitesi bakımından piyasada denetimler başlıyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı okullar açılmadan harekete geçti.

FİYAT ETİKETİ DENETİMİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Okulların açılmasının yaklaştığı bugünlerde, Ticaret Bakanlığımızca tüketicilerimizin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirilmektedir" denildi.