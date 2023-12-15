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Liseli Gençler A ve B, Yıldız erkekler Halter il birinciliği 13 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Tevfik Kış Halter Salonu’nda yapılan Halter İl birinciliğine merkezden farklı okullardan sporcular katılırken ilçelerden tek katılım ise Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden oldu.

Yapılan kaldırışlar sonunda Halter Genç A kızlarda üç sıklette tek sporcu olduğu için rakipsiz birinci oldular. 45 kiloda Bayat Şehit Osman Arslan Anadalu Lisesi’nden Cansu Kiraz Kort, 55 kiloda Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu imam Hatip Lisesi’nden Meryem Eylül Yıldırım, +87 kiloda ise Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ceren Koçak birinci oldular.

Genç erkekler B kategorisinde ise sporcu rakipsiz birinci oldu. 61 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Salih Çatam 67 kiloda ise Mehmetcik Anadolu Lisesi’nden Salih Çağıl birincilik ödülünün sahibi oldular,

Halter Genç B Kızlarda ise iki sıklette ikişer sporcu mücadele etti. 49 kiloda Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Ecrin Can birinci olurken Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu imam Hatip Lisesi’nden Tuana Yaren Değirmenci ikinci oldu. 55 kiloda Çorum Spor Lisesi’nden Menekşe Ebrar Kaya birinci olurken Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Evsanur Kaplan ise ikincilik ödülünü aldı.,

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Birinci olan sporcular Türkiye Şamiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.