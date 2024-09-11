Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu sonbahar da okulların açılmasıyla birlikte bir heyecan dalgasının toplumun her kesiminde hissedildiğini belirtti.

Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim dünyasının tüm paydaşları için okulların açılışının yeni bir başlangıç, yeni hedefler ve umutlar demek olduğunu kaydeden Erol Afacan, “Bir aradan sonra yeniden sıralara dönen öğrenciler, bilgiye, keşfetmeye ve öğrenmeye olan yolculuklarına kaldıkları yerden devam edecekler. Bu yıl okulların açılması, sadece bir eğitim dönemi başlangıcı değil, aynı zamanda sosyalleşmenin, gelişimin ve hayat boyu sürecek dostlukların da filizlendiği bir dönemdir. Eğitim, sadece akademik başarılarla sınırlı değildir; öğrencilerin hayata hazırlanması, sosyal beceriler kazanmaları ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri açısından da büyük önem taşır. Okul, sadece derslerin işlendiği bir yer değil; çocukların karakterlerinin şekillendiği, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir kurumdur.

Velilere bu süreçte düşen en büyük görev, çocuklarına destek olmaktır. Eğitim yolculuğunda onların yanında yer almak, zorluklarla baş etmelerine yardımcı olmak ve her adımda motivasyonlarını artırmak, sağlıklı bir eğitim sürecinin temelini oluşturur. Aynı şekilde öğretmenler, öğrencilerine rehberlik ederken onların sadece akademik değil, duygusal ve sosyal gelişimlerini de desteklemeye devam edecektir.

Bu vesileyle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, başarılı ve verimli bir yıl olmasını temenni ederiz. Unutulmamalıdır ki; eğitim, bir milletin geleceğini şekillendirir. Hep birlikte, daha aydınlık bir yarın için çaba göstermeliyiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)