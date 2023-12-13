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Liseli Gençler A kategorisi Grekoromen Güreş grup müsabakalarında Çorum’lu güreşçiler on sıkletin sekizinde grup birincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

6-10 Aralık tarihleri arasında Samsun’da yapılan Okul Sporları Gençler A kategorisi grekoromen güreşş grup birinciliğinde mindere çıkan Çorumlu güreşçilerden sekizi tüm rakiplerini yenerek adeta kürsüye ambargo koydular.

51 kiloda Berat Çırak, 55 kiloda Samet Kayretli, 60 kiloda Turgay Yıldız. 65 kiloda Enes Ayağıbüyük, 71 kiloda Orçun Akduman, 92 kiloda Abdullah Nuri Bayır, 110 kiloda Abdullah Nuri Bayır grup birincisi olarak altın madalya kazandılar.

Sıkletlerinde birinci olan bu sporcular 3-7 Ocak tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan Okullar Liseli Gençlek A kategorisi Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.