Okullu Yıldız erkekler futbolda finale Yavruturna Ortaokulu ile Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yükseldi. Grup ve çeyrek final maçları sonunda kazanan dört takım Devane sahasında yarı finalde karşılaştılar.

Yavruturna Ortaokulu, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu rakibini Yağız ve Toprak’ın attığı gollerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Yarı finalin diğer maçında ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Osmancık Atatürk Ortaokulu önünde Mustafa’nın üç ve Mete’nin iki golü ile 5-0 yenerek finale yükselen takım oldu.

Yıldızlar futbolda yarın saat 11’de Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacak. Yavruturna Ortaokulu ile Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise saat 12.30’da şampiyonluk maçında karşılaşacaklar.