Okul Sporları Yıldızlar kız erkek Judo İl birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda yapılan il birinciliğinde 17 erkek 11 bayan toplam 28 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde 11 bayanlarda ise 8 okuldan sporcuların mücadele ettiği il birinciliği sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

YILDIZ ERKEKLER : 34 KG: 1. Poyraz Adıkdı (Bilgi Koleji), 2. Yiğit Nebi Bakırcı (Cumhuriyet Ortaokulu ), 38 KG: 1. Murathan Uysal (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu), 42 KG; 1. Umut Kadak (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 2. Rüzgar Şahin (Denizhan Ortaokulu), 3. İlkin Keloğlan (Dumlupınar Ortaokulu), 4. Eymen Efe Erol (Cumhuriyet Ortaokulu), 46 KG: 1. Miraç Şefik (Dumlupınar Ortaokulu), 2. Kağan Türkdoğan (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 3. Emir Körpeş ( Sultan Abdulhamithan Ortaokulu), 50 KG: 1. Abdullah Yurttaş (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 2. Talha Karayazı ( Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 55 KG: 1. Abdullah Enes Öksüz ( Sakarya Ortaokulu), 2. Efe Karaoğlu (Cumhuriyet Ortaokulu), 60 KG: 1. İlhan Yılmaz ( İmam Hatip Ortaokulu), 66 KG: 1. Yusuf Ares Dilekçi (23 Nisan Ortaokulu), +66 KG; 1. Özgür Veli Ünal (Ada Koleji).

YILDIZ KIZLAR : 40 KG: 1. Aysu Naz Çağıl (Yıldırım Beyazıt Ortaokulu), 44 KG: 1. Elif Bayat (Sakarya Ortaokulu), 2. Sinem Tümer (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 3.Şevval Deveci (Sakarya Ortaokulu), 4. Fatma Nisa Uysal (Dumlupınar Ortaokulu), 48 KG: 1. Melek Nur Köroğlu ( Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), 52 KG: 1. Berra Temel (Dumlupınar Ortaokulu), 63 KG: 1. Şura Şükriye Özdemir (Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu), 2. Zeynep Karasu (Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3. Nisa Zeren Görkeşkin (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 4. Ayşenur Kabakçı (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular Çorum’da yapılacak bölge birinciliğinde temsil etmeye hak kazandılar.