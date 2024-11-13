Vali Ali Çalgan, Çorum'da geçtiğimiz aylarda polis uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsünün alkollü olduğu, ancak hastanede sürücü yerine başka birinden alınan kan örneğiyle alkol testi yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olduğunu söyledi.

Valilikte düzenlenen aylık asayiş değerlendirme toplantısında ‘alkollü sürücü yerine hastanede başka birinden alınan kan örneğiyle test yapıldığı’ iddialarına cevap veren Vali Çalgan; "Maalesef doğru" dedi

Olayın basına yansıması sonrası Valilik olarak konunun her yönüyle araştırdıklarını belirten Çalgan, olayda emniyet ve sağlık görevlilerinin bir suistimali olmadığını söyledi.

Çalgan; "Olayda kamu görevlilerinin bir ihmali, suistimali var mı bu boyutu ile de baktık. Hemen kamera kayıtlarına el konuldu, hemen o günki sağlık personeli ve emniyet personelinin isim listesi alındı. Bütün ifadelere başvuruldu. Olayın sizin haber yaptığınız gibi gerçekleştiği tespit edildi. Burada kamu görevlilerinin bir suistimalinin olmadığı, yoğunluktan dolayı kan örneği bırakmak isteyenin kimlik bilgilerini aldıklarını, fakat kan örneği bırakmaya davet ettiklerinde böyle bir kimlik tespiti, fotoğraf tespiti yapma yoluna gitmeden isim zikredilmek suretiyle kanlarını aldıkları, bu süreçte asıl kimliğini bırakanla, kan örneğini bırakanın farklı kişiler olduğu tespit edildi" şeklinde konuştu

Vali Çalgan, bu kişiler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.