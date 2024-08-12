Çorum’da 1 yılını tamamlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, basın mensupları ile biraraya gelerek, görev süresinde yapılan asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.

17 Ağustos 2023 tarihinde Çorum Valisi olarak göreve başladığını bu ayın 17’si itibariyle Çorum’daki görevinde 1 yılı tamamlamış olacağını belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu 1 yıllık süre zarfında Emniyetimizin şehir merkezinde, Jandarmamızın ise kırsalda yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edilmiştir. Bugünkü basın açıklamamızda ise aylık bilgilendirme yerine görev süremiz içerisinde gerçekleştirilen 1 yıllık emniyet ve asayiş çalışmaları hakkında değerli basın mensuplarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Kamu hizmetleri içerisinde emniyet ve güvenlik hizmetleri çok önemli bir yer tutuyor. İlimizde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız bu hizmetlerin en etkin şekilde yerine getirilmesi, vatandaşımızın huzurunun muhafaza edilmesi ve daim kılınması, bunu bozmaya yeltenen suç ve suçlulara karşı 7/24 esaslı çalışma anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmektedir” dedi.

‘OLAYLARIN YÜZDE 96’SI AYDINLATILDI’

Bir yıllık süre zarfı içerisinde Kolluk Birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 21 bin 913 olaya müdahale edildiğini ve bu olayların 20 bin 733 ’ünün aydınlatıldığını kaydeden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gerçekleşen olayların aydınlatılma oranının %96 olduğunu belirtti.

-HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 4.815 ŞAHIS YAKALANDI-

Emniyet ve Jandarma Asayiş Birimleri tarafından 61.862 adet devriye faaliyeti, 2.712 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 45 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Dağlı, “Bu uygulamalar ilçelerimizde emniyet ve jandarmamız ortaklığında yapılmaktadır. Bu uygulamalarda, 1.953.746 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 4.815 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 1.184’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 312 şahıs bulunmuştur. Çalışmalarda, 558 adet ruhsatsız tabanca, 550 adet av tüfeği, 221 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8.524 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir” şeklinde belirtti.

-4.180 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ-

Trafik Birimlerince, 1.191.873 aracın denetlendiğini ve kurallara uymayan 308.518 araç veya sürücülerine gerekli idari para cezalarının uygulandığını dile getiren Vali Dağlı,

“Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 4.180 araç trafikten men edilmiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla 8.302 okul servis aracı denetlenmiştir. Yapılan trafik denetlemeleri, devriyeler, eğitimler ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kolluk birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Trafikte hedefimiz sıfır can kaybına ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

‘UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE HASSASİYETLE SÜRÜYOR’

Uyuşturucu madde kullanımı ve teminine karşın mücadeleyi hassasiyet ile devam ettirdiklerini dile getiren Vali Dağlı, “Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz.

İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında ilimizde 2.072 anneye “Narko-Gençlik” projesi kapsamında ise 4.410 öğrencimize ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda narkotik ve kom birimlerimizce; 6.500 gr. metamfetamin, 5.000 gr. kubar esrar, 5.800 gr. bonzai, 2.553 adet ecstasy, 93.417 adet sentetik ecza, 4.900 gr. skank maddesi, 2.575 adet ecstasy, 341 kök hint keneviri, 110 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 520 paket gümrük kaçağı kaçak sigara, 959 kg kaçak kıyılmış tütün, 1.150.000 dal/adet makaron sigara, 294.890 boş makaron sigara, 531 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6.159 adet cinsel içerikli kaçak emtia, 3.635 litre fermente içki, 354 şişe kaçak alkolü içki, 5.543 litre kaçak alkol, 760 litre etil alkol, 4 adet damıtma sistemi, 28.560 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 36.800 kg kaçak/sahte gübre, 819 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1.716 kg sahte bal, 63 adet Roma dönemine ait sikke, 21 adet tarihi eser (kil tablet, el yazması, diğer objeler), 12 adet dedektör, 124 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 136 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” dedi.

-YASADIŞI BAHİS SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON-

İnternet üzerinden örgütlü olarak yasadışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 21.05.2024 günü Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorum merkezli toplam Ankara, Amasya, Çanakkale, İstanbul ve Rize’de yapılan operasyonda, örgüt liderleri dâhil toplam 32 şüphelinin adli makamlara sevk edildiğini dile getiren Vali Dağlı, “6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 24 şüpheli tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında el konulan mal varlıkları; 10 adet çeşitli markalarda araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve toplam hacmi 1.292.611.295,00 TL olan şüphelilere ait 597 banka hesabına el konulmuştur” ifadelerini kullandı.

-39 FETÖ’CÜ, 49 DEAŞ’LI YAKALANDI-

Basın açıklamasında terörle mücadele çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, “FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak hakkında yakalama kararı bulunan 39 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Huzur ortamının devamı için, vatandaşlarımızın desteğinin devamıyla birlikte terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 49 şahıs haklarında adli işlem yapılmıştır. İlimizde 596 düzensiz göçmen yakalanmış olup gerekli işlemler yapılarak geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir.

Ülkemizin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz karalılıkla devam edecektir” diye belirtti.

Vali Dağlı, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önleme faaliyetleri kapsamında 6.680 etkinlikte 116.411 vatandaşa ‘KADES’ ve ‘UYUMA’ uygulamalarının tanıtıldığını ve sosyal etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

-SİBER SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ-

Vali Dağlı, siber suçlarla mücadele faaliyetleri hakkında ise şunları belirtti:

“Teknolojinin hızla geliştiği, internet kullanımının toplumun neredeyse tamamına ulaştığı, dijital çağ olarak ifade edilen bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu gelişmeler ve yenilikler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi siber suçlar kavramını hayatımızın dahil etmiştir.

Sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen tüm suçlara yönelik güvenlik güçlerimiz etkin mücadeleyi sürdürmektedir. Siber Suçlarla Mücadele Polisimizce SİBERAY Projesi kapsamında okullarımızda düzenlenen programlarda 24.039 çocuğumuza ulaşılarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verilmiştir. Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 459 site, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 98 site olmak üzere, toplam 557 site bilgileri, Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) ihbar kanalı üzerinden raporlanarak bu sitelere erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Valiliğimizce düzenlenen eğitimlerde muhtarların kamu hizmetlerini etkin ve verimli kullanması kapsamında 885 muhtarımıza, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, oltama (phishing saldırıları), sosyal medya kullanımı konularında eğitim verilmiştir. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen 146 URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede güvenlik kuvvetlerimiz tarafından siber suçlarla mücadele tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de etkin bir şekilde sürdürülmektedir ve sürdürülecektir.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3.706 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Dönem içerisinde 1.695 hükümlü ve tutuklu sevki, diğer Ceza İnfaz Kurumlarına ve hastanelere yapılmıştır. Hükümlü/tutuklu ziyaretine gelen şahıs sorgularında 216 şahıs yakalanmıştır. Kaçak avcılıkla da etkin olarak mücadele edilmektedir. Çevre, doğa ve hayvanları koruma faaliyetleri kapsamında 225 olaya müdahale edilerek, 243 şahıs hakkında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Söz konusu olaylarda 30.984 metre misina ağa, 1.000 metre kerevit ağ, 11 adet serpme ağa, 49 adet tırıvırı oltaya el konulmuş, 3.150 kg muhtelif cinste balık ile 3 adet su kaplumbağası doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır.”

Yaz aylarında artan orman ve anız yangınları konusuna da değinen Vali Dağlı, “Ormanları korumak ve yangınları önlemek amacıyla tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşımaktadır. Oluşabilecek orman yangınlarına karşı Valiliğimizin almış olduğu karar ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 3 Haziran- 30 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bildiğiniz üzere almış olduğumuz bu kararı sizlerin aracılığı ile kamuoyuna da aylık gerçekleştirmiş oluğumuz basın açıklamalarında duyurmuştuk. Vatandaşlarımızı almış olduğumuz bu yasaklama kararı çerçevesinde hareket ederek duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

Vali Dağlı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bir başka önemli konu ise, düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş edilmesidir. Bunun yaralanma ve ölümlere ne kadar çok yol açtığı aşikardır. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tarafından tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilecek, tüm düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak bulunacak, silah atanların tespiti yapılacak ve ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. İlimizin asayiş ve güvenliği için esnaf odaları temsilcilerimiz, belediyemiz ve mahalle muhtarlarımızla her ayın ilk pazartesi günü asayiş konulu toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bölge ve mahalle bazlı meydana gelen olayları değerlendirerek üzerine anında gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Tüm bunları yaparken kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK’larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Bundan sonraki süreçte de Çorum’un daha huzurlu daha güvenli bir kent olabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceğiz bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki 112 ye yapmış oldukları her ihbar mutlaka özenle, hassasiyetle değerlendirilmekte ve gereği yapılmaktadır. Suçla suçluyla mücadelede vatandaşlarımızın bizlere bu anlamda göstermiş oldukları destek çok önemlidir. Bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonrada Çorumlu hemşerilerimizden göstermiş olduğu bu desteği devam ettirmelerini istiyoruz. Çorum’umuzun asayiş güvenliği ile ilgili hem istatistik anlamında hem de yapılan çalışmalar hakkında siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.”

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile şehirde görev yapan basın mensupları katıldı.