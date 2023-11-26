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Ölçü Kurs, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü öğretmen ve öğrencileriyle tek yürek olarak kutladı.

Ölçü Kurs Kurucusu Yusuf Çakkal, Ölçü Kurs’un tüm öğretmen kadrosunu AHL Park Mado’da ağırladı. Bu özel günde öğretmen kadrosuyla birlikte keyifli anları paylaşan Yusuf Çakkal, daha sonra tüm öğrencileri için sinema etkinliği düzenledi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı, ‘Atatürk 1818-1919’ filmini öğrencileriyle birlikte izleyen Yusuf Çakkal, Ölçü Kurs öğretmenlerinin yanısıra, eğitim ordusunun yılmaz neferleri olan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.