New York'ta Bir kadın, yanlışlıkla ölü ilan edilip ceset torbasına konulduktan sonra, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu. 82 yaşındaki Janet Balducci, Long Island'daki Water's Edge Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde yaşıyordu ve 4 Şubat 2023'te bir hemşire tarafından ölü ilan edilmişti. Ancak Casimir Cenaze Evi'nde bir çalışan onun hala nefes aldığını fark etti.

CANLI BULUNDUKTAN SONRAKİ GÜN ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan Janet, bir gün sonra vefat etti. Oğulları Robert ve Joseph Balducci, bakım evi ve cenaze evi aleyhine ihmal ve yanlış ölüm nedeniyle dava açtı.

Aile, Suffolk İlçe Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak bu hatanın nasıl meydana geldiğini öğrenmek istiyor. Avukat Peter DeNoto, hemşirenin bir kişinin ölü olup olmadığını belirlemek için gereken kriterlere uyup uymadığını sorguluyor. Ayrıca, olayın bakımevlerinde yaşlı ihmali sorununa işaret ettiğini belirtti.

AİLE DAVA AÇTI

Dava, bakım evinin Janet'in derin ven trombozunu tedavi etmediğini iddia ediyor. Mahkeme belgeleri, Janet'in durumunun çalışanların ihmali nedeniyle kötüleştiğini öne sürüyor. Aile, bakım evine "aşırı ve korkunç davranışlar" nedeniyle tazminat davası açtı.

Janet'in öldüğü gün, dava New York Eyaleti Başsavcılığı ve Suffolk İlçe polisine bildirildi. Ancak aile, soruşturmaların hala devam ettiğini ve henüz bilgi almadıklarını belirtti.