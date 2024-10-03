Olimpiyat Şampiyonu güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp Çorum’a gelerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Şampiyon güreşçiler Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü güreşçilerini de ziyaret ederek hediyeler verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül ve yönetim ekibinde bulunan Rıza Kayaalp Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek güreşe verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Ziyarette Çorum Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Çorum Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Antrenörü Levent Kaleli de yer aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir süre sohbet eden şampiyon güreşçiler daha sonrasında Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü güreşçilerini ziyaret etti.

“ÇORUM HER ZAMAN GÜREŞTE ÖNEMLİ BİR YER OLMUŞTUR”

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül Çorum’un güreşte çok önemli bir noktada olduğunu belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a güreş sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Akgül “Çorum her zaman güreşte önemli bir yer olmuştur. Son olarak süper ligde ikinci oldular. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın güreşe çok büyük destekler veriyor. Güreş bizlerin ata sporu, özellikle Anadolu bu işin kaynağı. Çorum’a genç sporcu kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Onların heyecanlarını görebiliyoruz. Bizlerde şampiyon ağabeylerimiz geldiğinde heyecanlanıyor ve onlara imrenerek bakıyorduk. Ben tekrar Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Türk güreşine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇORUM’DA GÜREŞ ALT YAPISININ OLDUKÇA İYİ DURUMDA”

Güreşin daha büyük başarılara ulaşabilmesi için alt yapının çok önemli olduğunu belirten Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de Çorum’da güreş alt yapısının oldukça iyi durumda olduğunu vurguladı. Ata sporunu ayakta tutan en önemli etkenin belediyeler olduğunun altını çizen Kayaalp “Genç güreşçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onlara başarılar dilemek istedik. Ata sporumuz ülkemizde çok önemli. Bu dalda büyük başarılara imza atıyoruz. Alt yapının gelişmesi dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkması adına çok önemli. Belediye kulüplerimiz bu konuda çok önem arz ediyor. Çorum Belediyesi başkanına ve ekibine güreşe verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde ata sporumuzu ayakta tutan en önemli kulüpler belediyeler. Ben inanıyorum ki buradaki genç kardeşlerimiz Avrupa ve dünya şampiyonlukları çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı’nı ziyaret eden Taha Akgül ve Rıza Kayaalp güreşçilerle bir süre sohbet ederek milli takım eşofmanı hediye etti.