Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mpox vakaları artarken iki yeni ülkede daha vakalar görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mutant virüsün uluslararası yayılma potansiyeline dikkat çekti. Mpox salgınını uluslararası endişe verici olduğunu dile getiren Ghebreyesus, acil durum ilan edilmesi için hazırlıkların olduğunu dile getirdi.

MPOX'UN GRİP BENZERİ BELİRTİLERİ VAR

Grip benzeri semptomlar gösteren mpox, iltihap dolu lezyonlara neden olmasıyla kendisini daha çok gösteriyor. Şimdiye kadar bu hastalığın en çok görüldüğü yer Afrika'ydı. Faka bu durum değişmeye başladı. Hastalık, küresel bir salgın haline gelmeye başladı.

YENİ VARYANT ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRDI

Uzmanlar, mpox'un yeni varyantı 'klad 1a' ile mücadele verildiğini bu versiyonun ise daha ölümcül olduğunu belirtti. Yetişkinlerde ölüm oranı yüzde 5 iken çocuklarda ise bu risk yüzde 10'a kadar çıkabiliyor. Virüsün mutasyona uğramadan önce ölüm oranı ise yüzde 3 idi.

VİRÜS AVRUPA'YA YAYILABİLİR

Yetkililer, Avrupa'ya sık sık direkt uçuşların olduğu uluslararası havalimanının bulunduğu Goma'ya virüsün ulaşmasıyla alarm durumuna geçti. Uzmanlar, hastalığın sınır tanımadığını, Avrupa ve İngiltere'de yayılma riskinin arttığını söyledi.