Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; aynı araçta bulunan 3 arkadaştan Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız Oltu hayatını kaybetti.

İki gencin cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutları mahalleye getirilen iki arkadaşın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

EVKATLARININ ACISINI BİRLİKTE PAYLAŞTI

Baba Abdurrahman Ayyıldız ve Hilmi Yıldırım, arkadaş olan evlatlarının acısını birlikte paylaşırken, yoğun katılımın olduğu törende akrabalar gözyaşlarını tutmakta zorlandı.