Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer olumsuz hava şartlarına ve çok kötü hakem yönetimine rağmen zorlu Sinopspor deplasmanından bir puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Evlerinde aldıkları Bartınspor maçının morali ile Sinopspor deplasmanınada puan yada puanlar için gittiklerini belirten Hüseyin Eğer; ‘Sahanın küçük ve rüzgarın çok etkili olması oyun strajemizi ilk bölümünde son derece olumsuz etkiledi. İlerleyen dakikalarda oyunu dengeleyip daha etkin bir futbol ve oyun ortaya koyduk. İkinci yarı topa sahip olup ön bölgede net pozisyonlar ürettik ancak bunları değerlendiremedik. Oldukça fazla duran top kazandık ve ceza sahası içinde gole giden şutumuz rakibin açık ara eline çarpmasına rağmen penaltıyı maçın hakemi veremedi. Özellikle doksan dakika tamamlandıktan sonra verdiği 12 dakikalık uzatma hakemin tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor, Herşeye rağmen önemli ve güçlü bir rakipten deplasmanda aldığımız bir puan bizim adımıza önemli. Emeği geçen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, Bugün itibari ile bu maçı unutup hafta sonunda sahamızda oynayacağımız Çilimli Belediyespor maçına hazırlanacağız’ dedi.