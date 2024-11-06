Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Memleket Partisi İl Başkanı Ömer Bağcı (63), dün toprağa verildi.

Ömer Bağcı’nın cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP’li yöneticiler, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de çiçek gönderdi.