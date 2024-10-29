Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın zorlu Gençlerbirliği maçının ardından sahaya inerek ilk olarak Teknik Direktör Serkan Özbalta’yı tebrik etti.

Maçta büyük bir heyecan yaşayan Başkan Yalçın son dakikaları protokolden inerek sahaya inen merdivenlerin orda bekledi.

Bitiş düdüğü ile rahat bir nefes alan Başkan Oğuzhan Yalçın daha sonra sahaya inerek ilk olarak bunda Teknik Direktör Serkan Özbalta’yı tebrik etti ve birbirlerine sarıldılar.

Başkan Yalçın daha sonra ise maçın hakemi Ali Yılmaz ve yardımcılarını soyunma odasına girişlerinde tebrik etti.

Bu arada tribün liderlerinin futbolcuları önce maraton tribününe ardından kale arkasındaki tribünlere götürmesine sinirlenen Başkan Yalçın’ın ‘Şampiyon olmuş gibi neyin sevinci’ diyerek tepki gösterdiği gözlendi. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın daha sonra stadtan ayrıldığı gözlendi.