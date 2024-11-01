Özel İdare’nin 2025 yılı performans ve mali bütçesi görüşülmesi öncesi İl Genel Meclisi toplantısına katılan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, performans hazırlanırken, öncelikli konuların içme suyu, gurup yollarının sıcak asfalt olması ve tarımsal sulama olması gerektiğini söyledi.

Çıplak; “Bütün partilerimiz kafa kafaya verecek ve performans planı hazırlarken, öncelikli sıraya göre yapılmasını tavsiye ediyoruz. 2025 yılındaki projelerimizin memleketimize hayırlar getirmesinin diliyorum.” dedi