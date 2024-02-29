Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta sezon sonu hedefleri konusunda haftalık baktıklarını ve maç maç gideceklerini belirterek ‘Sezon sonunda öncelikli hedefimiz lige renk katmak ve her maç üzerine koyarak gitmek, Bunun sonucunda ligi nerde bitireceğimize hep birlikte göreceğiz’ dedi.

Özbalta taraftarlardan en büyük isteğinin ise forma giyip sahaya çıkan her futbolcularına sahip çıkması ve destek vermesi olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta dün basın mensupları ile sohbet ortamında ilk kez bir araya gelerek genel bir değerlendirmelerde bulundu.

Samimi ortamda geçen sohbette Özbalta, Çorum FK’nın en rahat çahştığı kulüplerden birisi olduğunu bu yüzden çok mutlu olduğunu söyledi.

‘Doğru yönetilen kulüpte çalışıyorum’

Görüşmeye geldiğinde Başkan Oğuzhan Yalçın’ın kendisine çok açık ve samimi olduğunu bu yüzden kısa sürede anlaştığını belirten Özbalta ‘Bu lige ilk kez çıkmış ve doğruları yapan mükemmel bir tesise ve stada sahip olan bir tulüp olarak Çorum FK’da görev yapmaktan son derece mutluyum.

‘Önceliğimiz kulübün maddi yapısı’

Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntıya rağmen doğru yönetilen ve güvenilen bir kulüp olmak önemli.

Başkanımız bu konuda son derece doğru işler yapıyor. Transfer döneminde tabiki bizde isterdik alternatif isimleri kadromuza katmak.

Ancak kulüp yapımızı bozmamak geleceği karartmamak adına imkanlar ölçüsünde iki transfer yaptık.

‘Maç maç bakıyoruz’

Futbolun doğrularını gerek saha dışı gerekse saha içinde yapmanın çabası içindeyiz.

Çok çalışıyoruz gerçekten gerek sahada gerekse analiz noktasında çok çalışarak takım olarak üzerine koyarak gitmek istiyoruz.

Bu çalışmalarımız sonucunda alacağımız puan veya puanlar bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz.

Biz samimi olarak üzerimize düşeni yapacağız bunun içinde gece gündüz demeden çalışmaya üretmeye devam edeceğiz.

İnanın taç atışına kadar çalışıp uygulama yapıyoruz.

Tabiki eksiklerimiz var ancak gidermek için çalışmaya devam edeceğiz.

‘Formamızı giyen her futbolcu bizim sahip çıkalım’

Taraftarlarımızdan en büyük isteğim forma giyip sahaya çıkan her futbolcu bizim için değerli ve onlara sahip çıksınlar destek versinler.

Hiç birini diğerinden ayırt etmeden bunu yapsınlar. İsimler üzerinden değil genel değerlendirme yapalım ve kazanınca hep beraber kazandığımızı kaybettiğimizde yine beraber kaybettiğimizi asla unutmayalım.

‘Eren’e gereken uyarı yapıldı oda takımdan özür diledi’

Bodrumspor maçında penaltı atışı sırasında yaşananlarla ilgili gereken yapıldı. Gerek Oğuzhan Başkan gerekse ben Eren ile görüştük ve gerekli uyarıyı yaptık. Eren genç futbolcumuz da maç sonunda yaptığının hata olduğunu anladı ve arkadaşlarından özür diledi. Hata insana mahsustur ve herkes hata yapabilir önemli olan gereken dersi çıkarmaktır. Bizler bu olaydan hepimiz gereken dersi çıkardık çözdük. Taraftarlarımızda şundan emin olsun bizler doğruları yapmak için burdayız ve onları mutlu etmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.