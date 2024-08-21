Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız beraberinde Çorum Belediye Meclisi üyesi Sedat Genç’le birlikte Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (Ka-Der) tarafından düzenlenen Geleneksel Piknik Şöleni’ne katılarak, ailelere desteklerini sundu.

Piknik yapan aileleri tek tek gezerek iyi dileklerini ileten ve sorunlarını dinleyen Mehmet Tahtasız, Dernek Başkanı Bekir Şahin’den de bilgi aldı.

Ailelerin birlik beraberliğini sağlamak, motivasyon aşılamak için düzenlenen piknikte emeği geçenlere teşekkür eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kanser savaşçılarının yaşadıkları sorunlara ilişkin şunları söyledi:

“Kanser savaşçıları ve onların aileleri hem bu amansız hastalıkla hem de bir takım engellerle mücadele ediyor. Onların bu mücadelesinde yanlarındayız. Hepsinin ortak sorunu Onkoloji Hastanesindeki doktor sayısının yetersiz olması. Pet cihazının eski oluşu bir başka şikayet konusu. Hastalar Tomografi için sıra bulamamaktan şikayet ediyor. Hastalar maddi ve manevi anlamda ağır bir hastalık olan kanserle mücadelede devletin kendilerini daha çok desteklemesini istiyor. Bu ve benzeri beklentiler haklı ve makul beklentiler. Sağlık Bakanlığı’nın kanser hastaları konusunda öncelikli ve daha hassas davranmasını, devletin şefkat elinin hastalara ve onların ailelerine amasız, fakatsız ulaşmasını bekliyoruz.”