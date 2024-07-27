Belediye Kütahyaspor, Kepezspor A.Ş Kulübünden ofansif orta saha oyuncusu Onur Kolay ile anlaşmaya vardı.

Bugsaşspor, Bursa Nilüfer, Şanlıurfaspor, Aydınspor, İstanbulspor, Manisa FK, Çorum FK, Bayburtspor, Karşıyaka ve son olarak Kepezspor formaları ile kariyerinde 449 maça çıkan Onur Kolay 52 kez ağları havalandırdı.

İstanbulspor ile 2.Lig ve geçen sezon Kepezspor ile 3.Ligde şampiyonluk yaşayan oyuncu, ayrıca 4 kez TFF 2.Ligde, 2 kez de TFF 3.Ligde Play-off oynadı.

Onur Kolay geçtiğimiz sezon takımı adına 6 gol kaydedip, şampiyonluk yolunda önemli bir pay sahibi oldu.