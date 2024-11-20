Öğretmen Akademisi Vakfı’nın gelenekselleşen eğitim şenliği bu yıl 10 yaşında. Eğitim dünyasının önemli isimleri ve Türkiye’nin 81 ilinden öğretmenler 10. ÖRAV Eğitim Şenliği’ne katılıyor.

ÖRAV Eğitim Şenliği 23 Kasım’da Çorum’da yapılacak.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, sürekli gelişim yolculuklarında yanlarında olmak amacıyla 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kurulan ÖRAV, eğitim programları ile bugüne dek 378.000’den fazla öğretmene ve eğitim yöneticisine, 12 milyondan fazla öğrenciye ve ailesine ulaştı.

Öğretmen Akademisi Vakfı, yaptığı araştırmalarda, öğretmenlerin en önemli taleplerinden birinin mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettirmek olduğunu vurguluyor.

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet, toplumsal adaletin, bireysel hak ve özgürlüklerin temelini oluştururken, eğitimin herkes için erişilebilir olmasını da hedefliyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal ilerlemenin en önemli savunucusu olan öğretmenler, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren liderler. Bu sebeple öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki açıdan gelişimleri bizim için de çok önemli. Cumhuriyet'imizin kurucusu, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere ilişkin şu sözünü hep hatırlıyoruz; milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” dedi.

ÖRAV, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği eğitim şenlikleriyle Kasım ayında öğretmenlere bilgi, deneyim ve dayanışma dolu anlar yaşatacak.

400’e yakın atölyenin düzenleneceği Eğitim Şenliği’ne 6.000-8.000 arasında öğretmenin katılması bekleniyor.

2 Kasım tarihinde Erzurum’da başlayan Eğitim Şenliği, 30 Kasım’da Çanakkale’de tamamlanacak.

Eğitim Şenliğine katıldıktan sonra ÖRAV’ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs'e üye olarak, bulunduğu ildeki şenlik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uzaktan eğitim programlarından en uzun süreli eğitimleri tamamlayan öğretmenler, sürpriz hediyeler kazanma şansı bulacak. Her hafta, en uzun süreli / en çok eğitimi tamamlayan 2 öğretmene diz üstü bilgisayar, 8 öğretmene ise ÖRAV İyilik Durağından sürpriz hediyeler gönderilecek. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen atölye çalışmaları Eğitim Şenliğine renk katacak.

Eğitim Şenliğinde, öğretmenler eğitim alanında yeni bakış açıları kazanmak için birbirinden farklı atölyelere katılma şansı bulacak.

Gün boyu devam edecek olan etkinliklere katılım ücretsiz.

Mekânlarda kontenjan sınırı olduğundan, katılım önceliği kaydını yaptıran öğretmenlerde olacak.

Çorum’da düzenlenecek olan atölyeler ise şunlar: Hızla Değişen Dünyada Üreten Çocuk, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Tasarlama ve Müzede Oyun Var.