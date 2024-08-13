Emniyet çetelere geçit vermiyor!
Elazığ'da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı çete çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.
Operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
- Yağma,
- Tehdit,
- Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
- Mala Zarar Verme,
- Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması,
- Suça Azmettirme,
- Suçu Üstlenme,
- Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması,
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve
- Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 10 adet ruhsatsız tabanca
- 1 adet tüfek ve
- Çok sayıda fişek ele geçirildi.
Editör: Çorum Hakimiyet