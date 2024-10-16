Orman Bölge Müdüründen Vali Çalgan’a ziyaret

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve Çorum Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz, Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Valisi olarak göreve başlayan Ali Çalgan’a kutlama ve tanışma amaçlı ziyaretler devam ediyor.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve Çorum Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz’ı makamında kabul eden Vali Çalgan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.