Orman İşletme Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Amasya’da yapıldı.

2024 yılı iş programı ve gerçekleşmelerin ele alındığı Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illerinde kurulu 15 Orman İşletme Müdürlüğü amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı Amasya Orman İşletme Müdürü İbrahim Yılmazer ev sahipliğinde Amasya’da gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Ferdi Özer başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2024 iş programları doğrultusunda yürütülen ormancılık çalışmalarının kasım ayı itibariyle değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda ayrıca yıl sonu hedeflerine ulaşılması noktasında İşletme Müdürlüğü bazlı yürütülen çalışmaların gerçeklemeleri için öneri ve değerlendirmede bulunuldu.

İstişare ve değerlendirmelerin ardından yapılması gerekenler talimatlanarak toplantı sona erdi.