27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında finalin adı bugün konuyor.

Orta Kuşak Futbol turnuvasında grup ve eleme maçlarını kazanan dört takım bugün finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Turnuvanın yarı final maçları bugün Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar. Günün ilk yarı final maçında saat 18.30’da Beyaz Saray Düğün Salonları ile Saylan Çelik takımları ilk finalist olmak için karşılaşacak. Grup maçları sonunda çeyrek finale yükselen Beyaz Saray Düğün Salonları bu turda Kurt Elektrik önünde zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finale yükselen ilk takım olmuştu.

Saylan Çelik ise lider olarak çıktığı grup maçının ardından çeyrek finalde Çopraşıklı Deli Kadirspor önünde 2-1 galip gelerek yarı final biletini alan ikinci takım oldu. İki takım arasındaki zorlu maçı kazanan takım finale yükselen ilk takım olacak.

Bu maçın ardından ise Es Bilişim ile Eker İnşaat takımları ikinci finalisti belirlemek için karşılaşacak.

Saat 20’de başlayacak ikinci yarı final maçında Es Bilişim, Şah Yapı önünde 2-0 galip gelerek yarı finale yükselmişti.

Eker İnşaat ise ön eleme maçında Bolat Harita Mühendislik önünde kazanarak çeyrek finale yükselen Şirinler Group Alaca önünde 2-0 galip gelerek yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

Bugün oynanacak yarı final maçlarını kazanan takımlar 20 temmuz cumartesi günü bu yılın şampiyonunu belirlemek için karşılaşacaklar.