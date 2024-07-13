27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında çeyrek final heyecanı hafta sonu oynanacak dört maçla yaşanacak.

16 takımın üç grupta mücadele ettiği Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarında ilk üç sırayı dokuz takımın yükseldiği ikinci tur eleme maçı sonunda çeyrek finale yükselen sekiz takımda belli olmuştu.

Mimar Sinan sahasında bugün saat 18.30’da oynanacak ilk çeyrek final maçında Siyah Grupta dört maçta topladığı 8 puanla gruptan lider olarak çıkan Beyaz Saray Doğün Salonları ile Kırmızı Grupta 7 ve averajla üçüncü olarak çıkan Kurt Elektrik takımları ilk yarı finalist olmak için karşılaşacaklar.

Bu maçın ardından saat 20’da oynanacak ikinci çeyrek final maçında ise Kırmızı Grupta beş maçta topladığı 13 puanla lider olarak çıkan Saylan Çelik ile Beyaz gruptan üçüncü olarak çıkan Çopraşıklı Deli Kadirspor takımları mücadele edecekler.

14 Temmuz pazar günü ise saat 18.30’da oynanacak ilk çeyrek final maçında Şah Yapı ile Es Bilişim takımları mücadele edecekler.

Siyah grupta dört maçta topladığı 7 puanla üçüncü olarak çıkan Es Bilişim ile Beyaz grupta namağlup dört maçta 10 puanla lider olarak çıkan Şah Yapı takımları üçüncü yarı finalisti belirlemek için karşılaşacaklar.

Son çeyrek final maçında ise saat 20’de Beyaz grupta dört maç sonunda 5 puanla üçüncü olarak çeyrek finale yükselen ve ön eleme maçında Bolat Harite Mühendislik’i yenerek çeyrekfinale yükselen Çopraşıklı Deli Kadirspor siyah grupta dört maçta iki galibiyet iki beraberlik alan ve ikinci sırada tamamlayan Eker İnşaat takımları son yarı finalisti belirlemek için karşılaşacaklar.

Turnuvada eleme maçlarında normal sürelerin berabere bitmesi halinde direk penaltı atışlarına geçilecek ve üst tura yükselen takımlar belli olacak.