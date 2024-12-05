Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı İl Özel İdaresi tarafından amatör kulüplere alınan malzeme dağıtımını Ortaköy ile sürdürdü.

Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı beraberinde Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Cumhur Sevinç ile birlikte Ortaköy Çok Programlı Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Okul idareci ve öğrencileri ile bir araya gelen İsbir ve Arıcı malzemeleri sporculara teslim ettiler.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ilçede cimnastik, futbol ve ata sporu güreş branşlarında çalışmalar olduğunu belirterek Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı’ya destekleri için teşekkür etti.