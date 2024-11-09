Ortaköy İlçesinde gerçekleştirilecek olan TOKİ konut projesi 4. kez ihaleye çıkıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek sosyal konut projesi kapsamında Ortaköy İlçesi 67 konutlu proje 15.01.2025 saat 15.30’da ihale edilecek.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde gerçekleştirilecek olan 67 konutlu TOKİ projemiz daha evvel 3 kez ihaleye çıktı ancak katılımcı firmanın olmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile görüşme sağlayarak projemizin tekrar ihale edilmesini talep ettik. İhalemiz 15.01.2025 günü saat 15.30’da 4. kez ihale edilecek, ilgili firmaları ihaleye katılmaya davet ediyor, istekli ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu süreç de bizlerden desteğinin esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.