Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum’a gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’e İlçesinin taleplerini iletti.

Başkan İsbir, AK Parti Çorum İl Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Gizligider’e ilçede gerzekleştirilen hizmet ve projeler hakkında bilgi vererek İlçenin taleplerini aktardı. İsbir, proje ihalesi tamamlanan Yükderesi Göletinin yapım aşamasına geçmesini beklediklerini belirterek, “Çiftçilerimiz sizlerden müjde bekliyor” dedi.

Başkan İsbir, Bakanlığa sunduğu projelerden de bahsederek destek istedi.