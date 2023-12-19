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14 Yaş Altı Oryantiring il birinciliği hafta sonunda yapıldı. Sıklık Tabiak Parkı’nda yapılan il birinciliğinde toplam 16 sporcu yarıştı. Yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

8 Yaş Kız: 1. Bilgin Kocabıyık. 10 Yaş Erkek A: 1. Kaan Şen, 2. Bulut Sağlam, 3. Yiğit Ali Aksu. 10 Yaş Kız A: 1. Zeynep Duru Karaoğlu, 2. DolunayTarhan, 3. Yağmur Gür. 10 Yaş Erkek B: 1. Bera Uzunhançerli, 2. Umut Ekici, 3. Emir Özdemir. 10 Yaş Kız B: 1.Deniz Başaran, 2. Elif Beren Ispanak, 3. Eymül Okçu. 12 Yaş Kız: 1. Asya Özcan, 2. Öykü Zeynep Demir. 14 Yaş Erkek: 1. Toprak Başaran.

Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.