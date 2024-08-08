Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapılan toplantılarda Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili sorun ve talepler istişare edildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen teknik toplantıda, Çorum OSB'de projeleri ve inşaatları devam eden firmaların durumları değerlendirilirken, Osmancık OSB'de genişleme alanları ve yer tahsisi ile ilgili başvuruların durumları ele alındı.

Toplantıda, İskilip OSB'de yeni yer tahsisi ile ilgili başvuruların durumları da görüşüldü.