Çorumspor alt yapısında yetişen ve bir çok kulüpte forma giyen Osman Bodur yeni sezon için Orduspor ile anlaştı.

1992 İskilip doğumlu Osman Bodur Çorumspor alt yapısında başladığı futbol hayatında 2010 yılında profesyonel imza attıktan sonra Erganispor ve ardından yeniden Çorumspor forması giyen Osman Bodur, Çorum FK olduktan sonra da kırmızı siyahlı takımda devam etti.

Payasspor, Muğlaspor, 23 Elazığ Futbol kulübü ve 2019 yılında yeniden Çorum FK’ya dönen Bodur bir sezon oynadıktan sonra Kahramanmaraş, Kırşehirspor, Adıyaman FK, Adıyaman, Darıca Gençlerbirliği ve son olarakta geçen sezonun ikinci yarısında ise orduspor 1967 AŞ takımında oynadı.