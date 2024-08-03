Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şubesinin kapatılmasının ardından şube müdürü Osman Bolluk gazetemize veda ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 10 senedir Çorum’da görev yaptığını belirten Osman Bolluk, “Çorum’da görev yaptığımız sürede bende personelimde zorlanmadık. Çorum basını çok güçlü, iradeli ve bu kuruma çok sahip çıktılar. Çorum basını bize her zaman kol kanat gerdi. Biz yine Çorum basınıyla aynı gayret ve çabayla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Yeni bir yol yeni bir vizyon ile çıtayı daha yükseğe çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Osman Bolluk’a yeni görev yeri olan Basın İlan Kurumu Samsun Şubesinde başarılar diledi.