OSMANCIK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Akaryakıt Ürünleri Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden

alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2023/1213022

1-İdarenin

a) Adı :Osmancık Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü

b) Adresi:Güney Mahallesı Çorum Caddesi 2 19500 Osmancık/Çorum

c) Telefon ve faks numarası:3646119861 - 3646119861

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet

sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :Akaryakıt Ürünleri Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı:-260.000 LT Motorin, -10.000 LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan.)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Yüklenicinin İlçemiz belediye sınırları içindeki

İstasyonundan Belediye araçlarının vereceği talep fişleri karşılığında peyder pey , kısmi

olarak teslim alınacaktır .

ç) Süresi/teslim tarihi :01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında, yüklenicinin İlçemiz

belediye sınırları içindeki İstasyonundan Belediye araçlarının vereceği talep fişleri

karşılığında peyder pey ,kısmi olarak teslim alınacaktır .

d) İşe başlama tarihi :01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:28.11.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Osmancık Belediye

Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500

Osmancık/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile

fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli, Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt

Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi

olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve Dağıtım

Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim

tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler

idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden

gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen

isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.