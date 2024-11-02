Çorum 'un Osmancık ilçesinde kafe ve restoranların çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi programı başlatıldı.

Osmancık Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezince yürütülen program kapsamında işletme sahipleri ve çalışanları, müşterilerin yemek yerken soluk borusuna bir şey kaçması durumunda hızlı ve etkili müdahale yöntemlerini öğrenecek.

Osmancık Belediyesi ilk yardım uzmanları, zabıta ekipleriyle iş yerlerini ziyaret ederek, Heimlich manevrası başta olmak üzere yetişkin, çocuk ve bebeklerde solunum yolu tıkanıklığında yapılması gerekenlerle ilgili uygulamalı eğitimlere başladı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, hayati öneme sahip bir eğitim programı başlattıklarını söyledi.

İlk yardım eğitimiyle ilçede toplumsal bilinci ve güvenliği artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gelgör, "Eğitimler sayesinde ilçemizde gıda hizmeti veren işletmelerde yemek yerken solunum yolu tıkanıklığı yaşayan müşterilere ilk müdahale işletme çalışanları tarafından yapılabilecek. Bu müdahalenin hızlı ve doğru şekilde yapılması çoğu zaman hayat kurtarıyor. İlçemizdeki tüm işletmelerin bu konuda duyarlı ve bilinçli olmasını hedefliyoruz." dedi.

Osmancık Esnaf Odası Başkanı Nihat Kapakçı da eğitim hizmetinden dolayı Osmancık Belediyesine teşekkür etti.