Kulüplü Genç Bayanlar Voleybol İl birinciliğinde heyecan başladı.

Osmancık Belediyespor ve Çorum Voleybol takımları ilk maçlarını kazanarak iddialarını ortaya koydular.

Dört takımın mücadele ettiği genç bayanlar voleybol il birinciliğinde heyecan Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki maçla başladı.

İl birinciliği ilk maçında Çorum Voleybol ile Sungurlu Belediyespor takımları karşılaştı. Çorum Voleybol takımı rakibi önünde 25-20, 25-14, 21-25 ve 25-15’lik setlerle 3-1 yenerek il birinciliğine galibiyet ile başladı.

Günün ikinci maçında Osmancık Belediyespor şampiyonlukta iddialı takımı Bilgi Koleji ile Osmancık Belediyespor arasındaki maçta Osmançık temsilcisi rakibini 3-1 yenerek bu kategorideki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi.

Osmancık Belediyespor rakibi önünde setleri 25-20, 21-25, 25-18 ve 34-32’lik setlerle yenmeyi başandı.

il birinciliğinde ikinci maçlar bugün oynanacak.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 17’de Sungurlu Belediyespor- Osmancık Belediyespor saat 18.30’da ise Özel Bilgi Koleji - Çorum Voleybol takımları karşılaşacak.