Osmancık Belediyespor kadın voleybol takımının genç oyuncusu Elfin Aydın 1. ligde mücadele edecek olan Havran Belediyespor kulübüne transfer oldu.

Son iki sezon Osmancık Belediyespor kadın voleybol takımı ile hem2. ligde hemde Türkiye finallerinde mücadele eden genç takım kadrosunda forma giyen Elfin Aydın bu sezon 1. ligde mücadele edecek olan Havran belediyespor takımına transfer oldu.

Osmancık Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Ümit Gökgöz iki sezon takımlarında forma giyen ve büyük bir gelişim gösteren Elfin Aydın’ın 1. lig takımına transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gökgöz kendisine kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti ve yeni takımında başarılar diledi.