Badminton’da bir güzel haber de Liseli Gençlerden geldi.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

23-25 Şubat tarihleri arasında Kastamonu’da yapılan Liseli Gençler Badminton grup birinciliğinde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı Mehmet Can Töremiş, Uygar Tetikel, Haşim Kılıç, Muhammed Mahmut Sert, Eyüp Koçak, Beren Aşkar, Tuana Eken, Fikriye Gökel, Afra Güngör ve İrem Kökez’li kadrosu ile antrenörleri Barış Boyar yönetiminde tüm rakiplerini yenerek grup birincisi oldu.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi 21-24 Mart tarihlerinde Giresun’da yapılacak olan Liseli Gençler Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eedecek.

Antrenör Barış Boyar hedeflerin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu belirterek ‘Her zaman sporcularımızın yanında olan Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör ve Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Cebeci başta olmak üzere destek olan herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum’ dedi.