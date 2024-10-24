Osmancık Devlet Hastanesi, sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Osmancık Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nesibe Sena Bayburt’u bünyesine katarak, hastane kadrosunu daha da güçlendirdi.

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Osmancık Devlet Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı görevine başladı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Nesibe Sena Bayburt hastanedeki görevine başladı. Dr. Nesibe Sena Bayburt Necmettin Erbakan Üniversitesi  Meram Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzmanlık Eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Editör: Yüksel Basar